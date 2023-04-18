МИД России ввел санкции против 333 граждан Канады

Ранее канадский посол в России Элисон Леклер прибыла в МИД РФ по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела государства. Кроме того, в здание российского внешнеполитического ведомства были вызваны послы США и Великобритании, передает НСН. Такая мера предпринята в связи с деятельностью парламентариев, которая не соответствует дипломатическому статусу.