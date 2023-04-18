МИД России ввел санкции против 333 граждан Канады

Министерство иностранных дел Российской Федерации утвердило санкции против 333 граждан Канады. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Под ограничения со стороны России попали канадские политики. Кроме того, в санкционный список вошли спортсмены, которые подписали письмо об отстранении российских коллег от «Олимпиады-2024».
Ранее канадский посол в России Элисон Леклер прибыла в МИД РФ по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела государства. Кроме того, в здание российского внешнеполитического ведомства были вызваны послы США и Великобритании, передает НСН. Такая мера предпринята в связи с деятельностью парламентариев, которая не соответствует дипломатическому статусу.