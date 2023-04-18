Вооруженные силы Судана объявили о перемирии сроком на 24 часа

Хартум, 18 апреля. Руководство Вооруженных сил Судана согласилось установить перемирие на 24 часа, начиная с 18:00 по местному (19:00 по московскому) времени. Об этом заявил член Суверенного совета Шамс ад-Дин аль-Каббаши.
Как известно, представители суданских Сил быстрого реагирования (СБР) еще утром поддержали инициативу по введению суточного режима прекращения огня. Однако тогда армия республики ответила, что ни о каком предложении подобного рода она не слышала от посредников.
«Мы согласились на перемирие сроком 24 часа», — сказал Аль-Каббаши телеканалу Al-Arabiya.
При этом член Суверенного совета уточнил, что Вооруженные силы Судана намерены соблюдать режим прекращения огня и следить за тем, как его придерживаются СБР. При нарушении данных договоренностей не исключается возобновление боевых действий.
Стоит заметить, что ранее председатель Африканского союза Муса Факи Махамат отправился в Хартум на переговоры с обеими сторонами конфликта. В частности, он планировал помочь в установлении режима прекращения огня и решить возникшую проблему за столом переговоров.
Ранее специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил ситуацию в Хартуме с послом Судана Мохаммедом Сирраджа. Он призвал армию республики и СБР остановить кровопролитие и урегулировать конфликт мирным путем.