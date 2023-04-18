Пригожин об экс-бойцах ЧВК «Вагнер» из числа заключенных: сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32%

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил на новые слухи о якобы «преступлении» экс-бойца «оркестра» из числа бывших заключенных. Бизнесмен пообещал разобраться в ситуации, напомнив об эффективности перевоспитания в рядах «музыкантов».
По данным американского издания The Daily Beast, бывший «вагнеровец» Георгий Сиукаев якобы задержан из-за совершения «повторного убийства» по возвращении домой. Комментируя инцидент, Пригожин напомнил, что ЧВК «Вагнер» внимательно отслеживает судьбу своих бойцов даже после завершения контрактов.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что сегодняшняя повторная преступность наших подопечных колеблется от 0,28 до 0,32%, тогда как ранее это было 3,5-7%. Поэтому после работы в ЧВК "Вагнер" преступность снижается в десять и более раз. Кого убил и за что Георгий Сиукаев, мы уточняем», — цитирует основателя «оркестра» пресс-служба компании «Конкорд».
В конце марта Пригожин также подчеркивал, что после службы в ЧВК «Вагнер» на волю вышли тысячи бывших заключенных. Из них всего 20 человек совершили повторные преступления.