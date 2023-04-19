Утро превратилось в ночь: жители Камчатки показали страшные последствия извержения вулкана Шивелуч

В результате извержений вулкана Шивелуч, которые произошли 11 и 12 апреля 2023 года, пепел разлетелся и осел на расстоянии в десятки километров от эпицентра. Горячая масса выжгла множество деревьев и другой растительности. В воздухе до сих пор продолжает стоять сильный запах серы и гари.
Работник лесосеки Александр, оказавшийся невольным очевидцем первых секунд извержения вулкана, рассказал о тех страшных событиях.
«Меня разбудил жуткий грохот в 6:00 и я сразу понял, что там надвигается что-то очень страшное. Я выбежал из домика и увидел огромное облако дыма и пепла с молниями из вулкана и побежал будить еще двух коллег. Мы быстро собрали личные вещи и что есть мочи на снегоходе помчались оттуда. Через пять километров мы выехали на федеральную трассу и стали ждать попутку до поселка Ключи. Слава богу, что ехала одна единственная машина и нас взяли с собой. Но все равно через 10 километров нас накрыло огромное облако и утро превратилось в ночь. Эти три часа, что мы добирались до Ключей, были самыми страшными. Я уже начал думать, что мы не выберемся», — заявил мужчина.
Александр отметил, что на дороге тогда образовалась нулевая видимость: все вокруг заволокло густым дымом, а едкий запах проник в салон автомобиля, поэтому стало трудно дышать — воздух был теплым и горьким. В итоге они смогли очень медленно доехать до места назначения.
Исследуя места тех событий, мужчины отмечают, что почва все еще очень горячая, а жар чувствуется даже через обувь. По пути работники лесосеки встретили заваленную пеплом спецтехнику, утонувшую по крышу в серой массе.
В сообщении «Единой геофизической службы РАН» говорится, что 11 апреля высота выброса пепла из вулкана составила 20 тысяч метров над уровнем моря. Извержению присвоили «красный» код авиационной опасности. Выбросы продолжились и 12 апреля — тогда высота пеплового столба составила около 10 тысяч метров над уровнем моря.