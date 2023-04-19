Утро превратилось в ночь: жители Камчатки показали страшные последствия извержения вулкана Шивелуч

В результате извержений вулкана Шивелуч, которые произошли 11 и 12 апреля 2023 года, пепел разлетелся и осел на расстоянии в десятки километров от эпицентра. Горячая масса выжгла множество деревьев и другой растительности. В воздухе до сих пор продолжает стоять сильный запах серы и гари.