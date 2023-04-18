Депутат Чаплин: новый закон о гражданстве РФ покажет соотечественникам, что Россия всегда ждет домой

Согласно его инициативе, необходимо «уровнять» граждан Украины и проживающих на территории этой страны соотечественников в праве на вступление в российское гражданство. Он отметил, что сегодня любой украинец может стать россиянином в то время, как не все русские имеют право напрямую обратиться за получением российского паспорта.