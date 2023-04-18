Депутат Чаплин: новый закон о гражданстве РФ покажет соотечественникам, что Россия всегда ждет домой

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин прокомментировал президентский законопроект «О гражданстве РФ», принятом в третьем чтении.
Ранее депутаты Госдумы внесли в документ ряд дополнений. Основные из них касаются приобретения и лишения российского гражданства. По словам Чаплина, по оценкам ООН, еще в 2021 году за рубежом проживали более 10 миллионов выходцев из России.
«Наша задача показать, что Россия своих не бросает. Мы не будем вводить ужесточения для получения гражданства, как это делают коллеги из других стран. Напротив, мы сделаем все, чтобы показать нашим людям, проживающим за границей, что Россия всегда ждет домой», — объяснил парламентарий.
Новый законопроект упрощает процедуру получения гражданства РФ для бывших жителей СССР, их детей и участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию проживающих за рубежом соотечественников.
С просьбой к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассмотреть возможность упразднить процедуру для этнических русских обратился член фракции «новые люди» Владимир Плянкин.
Согласно его инициативе, необходимо «уровнять» граждан Украины и проживающих на территории этой страны соотечественников в праве на вступление в российское гражданство. Он отметил, что сегодня любой украинец может стать россиянином в то время, как не все русские имеют право напрямую обратиться за получением российского паспорта.
Ранее комитет Государственной думы Российской Федерации одобрил поправки в закон о гражданстве, касающиеся контрактников-иностранцев. Речь идет о прохождении службы в Вооруженных силах России или других воинских формированиях.