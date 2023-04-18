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Послу США в России Линн Трейси объявили решительный протест из-за высказываний после приговора журналисту Кара-Мурзе

Политика
Послу США в России Линн Трейси объявили решительный протест из-за высказываний после приговора журналисту Кара-Мурзе

Председателю дипломатической миссии США Линн Трейси выразили решительный протест из-за заявлений после судебного приговора публицисту Владимира Кара-Мурзе✱ (признан иностранным агентом на территории РФ). Об этом сообщили в МИД РФ.

В пресс-службе ведомства отметили, что высказывания Трейси были сделаны для давления на органы власти и суд, что является открытым вмешательством во внутренние дела РФ. Подобные действия в ведомстве считают лицемерными и нелепыми. В МИД России подчеркнули, что попытки американской стороны к разжиганию розни и вражды в российском обществе будут пресекаться.

Ранее в ведомство была вызвана посол Великобритании в США Дебору Броннерт. Ей также выразили протест из-за аналогичных действий.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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