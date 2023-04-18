Американские СМИ сообщили о намерении Вашингтона ограничить инвестиции США в Китай

Вашингтон планирует ввести беспрецедентные ограничения на американские инвестиции в КНР уже в апреле. Об этом пишет Politico.
Белый дом намерен обязать американских бизнесменов уведомлять власти о вложениях в технологические компании Китая. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена запретит ряд сделок в критических сферах, включая микропроцессоры. По информации «Ридус», КНР рассматривает электронные чипы в качестве важнейшего актива в конкуренции с США.
Ранее политолог Артур Атаев назвал законопроект США о лишении КНР статуса «развивающейся страны» сигналом об усиливающейся антикитайской политике Вашингтона. По словам специалиста, это лишь первый шаг Белого дома в направлении дестабилизации страны.