Американские СМИ сообщили о намерении Вашингтона ограничить инвестиции США в Китай

Белый дом намерен обязать американских бизнесменов уведомлять власти о вложениях в технологические компании Китая. Кроме того, администрация президента США Джо Байдена запретит ряд сделок в критических сферах, включая микропроцессоры. По информации «Ридус», КНР рассматривает электронные чипы в качестве важнейшего актива в конкуренции с США.