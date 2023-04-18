Президент Азербайджана Алиев предложил армянам в Карабахе выбор между гражданством страны и переездом

Армянам в Карабахе предстоит выбирать между азербайджанским гражданством или уходом из региона, заявил президент Ильхам Алиев. Его сообщение передает «Интерфакс-Азербайджан».
Глава государства подчеркнул, что судьба Карабаха — внутреннее дело Азербайджана. Он заявил, что армянам предстоит либо принять азербайджанское гражданство, либо искать себе новое место жительства. Армения должна официально признать регион как часть азербайджанской территории, считает Алиев.
Ранее Азербайджан снова перекрыл поступления газа в Нагорный Карабах из-за вновь обострившегося конфликта. Местные коммунальные службы призвали жителей четко соблюдать все правила безопасности.