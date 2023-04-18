Жители Пензы приняли участие в выборе территорий для благоустройства

В первый день голосования более 2 тысяч жителей Пензенской области отдали свои голоса за ту или иную территорию в рамках их отбора для благоустройства. Об этом сообщили в министерстве внутренней и информационной политики региона.
Общефедеральное голосование по формированию комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» началось 15 апреля и продлится до 31 мая, напоминает сетевое издание «Пенза-Обзор».
В нынешнем году жители Пензенской области могут отдать свои голоса за 49 различных объектов и проектов в восьми населенных пунктах региона. Проголосовать за преображение какой-либо общественной территории смогут граждане старше 14 лет. Кроме сайта, свой голос можно будет отдать при помощи волонтеров, которые начали свою работу в общественных местах.