Счета устроившей травлю в школе Новосибирска бизнесвумен заблокировали за непредоставление налоговой декларации

Ранее сообщалось, что третьеклассники в одной из школ Новосибирска перестали посещать уроки из-за скандальной матери-бизнесвумен. Женщина обвинила в травме своей дочери сначала ее одноклассников, а потом учительницу, в результате чего школьники устроили забастовку и не пришли на занятия.