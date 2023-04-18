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Счета устроившей травлю в школе Новосибирска бизнесвумен заблокировали за непредоставление налоговой декларации

Происшествия
Счета устроившей травлю в школе Новосибирска бизнесвумен заблокировали за непредоставление налоговой декларации

Стали известны подробности о бизнесе предпринимательницы, устроившей травлю ученикам и учителю в одной из школ Новосибирска. Женщина два года не сдавала налоговую декларацию, за что ее счета были заблокированы, сообщает источник ФАН.

По его словам, полное название фирмы скандальной сибирячки — ООО «Миланомания». На компании числятся налоговые задолженности. Установлено, что бизнесвумен в течение последних двух лет не сдавала налоговую декларацию. За это счета ее предприятия были заблокированы.

Ранее сообщалось, что третьеклассники в одной из школ Новосибирска перестали посещать уроки из-за скандальной матери-бизнесвумен. Женщина обвинила в травме своей дочери сначала ее одноклассников, а потом учительницу, в результате чего школьники устроили забастовку и не пришли на занятия.
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