Счета устроившей травлю в школе Новосибирска бизнесвумен заблокировали за непредоставление налоговой декларации

Стали известны подробности о бизнесе предпринимательницы, устроившей травлю ученикам и учителю в одной из школ Новосибирска. Женщина два года не сдавала налоговую декларацию, за что ее счета были заблокированы, сообщает источник ФАН.
По его словам, полное название фирмы скандальной сибирячки — ООО «Миланомания». На компании числятся налоговые задолженности. Установлено, что бизнесвумен в течение последних двух лет не сдавала налоговую декларацию. За это счета ее предприятия были заблокированы.
Ранее сообщалось, что третьеклассники в одной из школ Новосибирска перестали посещать уроки из-за скандальной матери-бизнесвумен. Женщина обвинила в травме своей дочери сначала ее одноклассников, а потом учительницу, в результате чего школьники устроили забастовку и не пришли на занятия.