Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правоохранители применили слезоточивый газ против участников митинга за повышение зарплат в Ливане

Происшествия
Правоохранители применили слезоточивый газ против участников митинга за повышение зарплат в Ливане

В столице Ливана, в городе Бейрут, жители вышли на демонстрации, которые позже стали беспорядками, с требованием повысить заработные платы и пенсии. Об этом сообщает РИА Новости.

Следует отметить, что в Ливане акции против действия властей в условиях затяжного кризиса проходят регулярно. Причинами митингов является недовольство населения экономическими и социальными условиями жизни.

Ранее, 22 марта, сотни протестующих, среди которых были и военные, находящиеся в запасе, пытались прорваться в штаб-квартиру правительства Ливана в центре Бейрута. Военные, вышедшие на митинг с требованием повышения заработной платы, а также обманутые вкладчики, потерявшие доступ к своим средствам, устроили столкновения с полицией.
ливан протесты повышение зарплат бейрут
Военкоры ФАН