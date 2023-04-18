Правоохранители применили слезоточивый газ против участников митинга за повышение зарплат в Ливане

Ранее, 22 марта, сотни протестующих, среди которых были и военные, находящиеся в запасе, пытались прорваться в штаб-квартиру правительства Ливана в центре Бейрута. Военные, вышедшие на митинг с требованием повышения заработной платы, а также обманутые вкладчики, потерявшие доступ к своим средствам, устроили столкновения с полицией.