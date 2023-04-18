Пожар начался в доме на Наличной улице в Петербурге

Загорелась одна из квартир жилого дома в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал 78.
Сильное задымление замечено по адресу улица Наличная, 44. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга. Возгорание произошло в коммунальной квартире дома №209 на набережной Обводного канала. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Во время ликвидации спасатели эвакуировали из строения восемь человек.