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Пожар начался в доме на Наличной улице в Петербурге

Происшествия
Пожар начался в доме на Наличной улице в Петербурге

Загорелась одна из квартир жилого дома в Василеостровском районе Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал 78.

Сильное задымление замечено по адресу улица Наличная, 44. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга. Возгорание произошло в коммунальной квартире дома №209 на набережной Обводного канала. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Во время ликвидации спасатели эвакуировали из строения восемь человек.
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