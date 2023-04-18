Пожар начался в доме на Наличной улице в Петербурге

Ранее сообщалось о пожаре в Адмиралтейском районе Петербурга. Возгорание произошло в коммунальной квартире дома №209 на набережной Обводного канала. Площадь пожара составила 45 квадратных метров. Во время ликвидации спасатели эвакуировали из строения восемь человек.