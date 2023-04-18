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Екатерина Мизулина попросила СК проверить скандальное видео с приставаниями блогера Лизогуба к школьницам

Происшествия
Екатерина Мизулина попросила СК проверить скандальное видео с приставаниями блогера Лизогуба к школьницам

Видеоролики блогера Жени Лизогуба проверят из-за подозрительной заинтересованности в несовершеннолетних, сообщает «RT».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что направит обращение Председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой о проверке 19-летнего блогера. Пользователи сети начали жаловаться на «педофильский» контент Лизогуба.

Блогер на одной из своих трансляций обнимал и гладил 14-летнюю тиктокершу, а также обсуждал ее фотографии в купальнике. Отмечается, что у молодого человека часто в гостях на эфирах присутствуют девушки, которые младше 16 лет.

Ранее СК Ивановской области завел уголовное дело на треш-блогера за издевательства над дочерью. В сеть попало видео, где девочка плачет и просит уйти в ответ на действия со стороны отца. Органы опеки намерены ограничить мужчину в родительских правах.
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