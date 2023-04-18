Премьер РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить строительство дорог в России

Необходимо ускорить развитие строительства дорог в России. С соответствующим требованием выступил глава Правительства РФ Михаил Мишустин.
О важности такой инициативы он заявил 18 апреля, во вторник. Для достижения этой цели выделяются значительные материальные средства, поэтому выполнение намеченных задач будет под регулярным контролем кабмина государства, с уверенностью добавил премьер-министр.
«Приоритетным направлением является сокращение логистических издержек и удобство передвижения людей», — подчеркнул Мишустин.
В текущем году должна быть окончена прокладка автодороги М-12 от Москвы до Казани, добавил глава правительства.