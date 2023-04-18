Депутат Госдумы Роднина прокомментировала антироссийское обращение украинской чемпионки к главе МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала призыв украинской фигуристки Оксаны Баюл к главе Международного олимпийского комитета (МОК) не допускать россиян к Олимпиаде 2024 года, пишет интернет-издание «Спорт-Экспресс».
«Она столько всего назаявляла в своей жизни. От кого она делает это заявление? Смешно реагировать на это! Она оказывает давление? Какое давление?» — добавила депутат Госдумы РФ.
Сегодня, 18 апреля украинка обратилась к главе МОК Томасу Баху с требованием не допускать атлетов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Она заявила, что Украина не поддерживает допуск российских спортсменов к международным стартам даже в нейтральном статусе.
Ранее СМИ привели слова Родниной, что без россиян и белорусов Олимпийские игры будут «так себе».