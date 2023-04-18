Депутат Госдумы Роднина прокомментировала антироссийское обращение украинской чемпионки к главе МОК

Сегодня, 18 апреля украинка обратилась к главе МОК Томасу Баху с требованием не допускать атлетов из РФ к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Она заявила, что Украина не поддерживает допуск российских спортсменов к международным стартам даже в нейтральном статусе.