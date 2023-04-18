Мать умершей в реанимобиле четырехлетней девочки обвинила уфимских медиков в ее гибели

Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Автомобиль прибыл к ребенку через 35 минут после вызова: врач приняла решение не забирать девочку, а провести осмотр в квартире. В результате докторам не удалось поставить ей капельницу, вследствие чего была вызвана вторая бригада скорой помощи.