Мать умершей в реанимобиле четырехлетней девочки обвинила уфимских медиков в ее гибели

Жительница Уфы обвинила работников скорой медицинской помощи в смерти четырехлетней дочери в реанимобиле. Соответствующей информацией поделился онлайн-портал Ufa1.ru.
Об этом стало известно 18 апреля, во вторник. Автомобиль прибыл к ребенку через 35 минут после вызова: врач приняла решение не забирать девочку, а провести осмотр в квартире. В результате докторам не удалось поставить ей капельницу, вследствие чего была вызвана вторая бригада скорой помощи.
«Ребенок начала уже терять связь с реальностью. Медики решили вызывать реанимобиль», — пояснила женщина.
Многодетная мать из Уфы добавила, что дочь скончалась у нее на руках. Ребенок погиб от последствий заражения менингококковой инфекцией, резюмировали в материале.