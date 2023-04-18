Ветераны локальных войн России требуют от правительства Санкт-Петербурга разобраться в ситуации с рекламой ЧВК «Вагнер»

Межрегиональная общественная организация «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» потребовала от вице-губернаторов Санкт-Петербурга Валерия Пикалева и Бориса Пиатровского разобраться с вопросом размещения рекламы ЧВК «Вагнер».
Председатель правления Лиги, Герой Российской Федерации, полковник в отставке Андрей Трошев направил официальный запрос в Смольный на имена обоих чиновников с призывом разъяснить сложившуюся в городе ситуацию с отказом крупнейших операторов размещать рекламу «оркестра».
«Война идет сегодня, а не 15.05.2023г. Противник не остановит свое наступление, а бойцы нужны каждый день. Каждый день гибнут чьи-то дети из-за отсутствия возможности доукомплектования подразделений ЧВК «Вагнер». От имени Межрегиональной общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» призываю в кротчайшие сроки разобраться в сложившейся ситуации и обеспечить возможность размещения рекламы ЧВК «Вагнер» в Санкт- Петербурге», — говорится в тексте обращения к вице-губернаторам.
Стоит напомнить, что ранее, после обращения организации напрямую к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, тот поручил подготовить отчет касаемо затронутой проблемы в срок до 15 мая текущего года.