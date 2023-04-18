Юрий Кнутов: Китай пока не решится на поставки вооружений в Россию

Напомним, 18 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот России сейчас приведен в состояние полной боевой готовности. По словам Шойгу, в учениях Тихоокеанского флота будут задействованы 167 кораблей, включая 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, а также более 25 тысяч военнослужащих. «Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боеготовность, и с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач», — отчитался Шойгу. По словам министра обороны, флот проводит контрольные стрельбы и тактические учения. Также отрабатываются вопросы взаимодействия различных видов Вооруженных сил РФ.