Юрий Кнутов: Китай пока не решится на поставки вооружений в Россию

18 апреля Министр обороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с главой военного ведомства КНР Ли Шанфу. В ходе встречи обсуждалось сотрудничество двух стран в оборонной сфере. Как сообщил по поводу визита ФАН военный аналитик Юрий Кнутов, сотрудничество с Пекином сейчас идет во многих сферах, но поставок оружия из КНР это пока не касается.
В ходе переговоров Сергей Шойгу отметил, что координация усилий России и Китая на мировой арене «оказывает стабилизирующее влияние на обстановку в мире». «Россия и Китай координируют действия при подготовке совместных патрулирований и учений, и должны оказывать друг другу решительную поддержку в вопросах военного сотрудничества»,— заявил министр обороны РФ.
По мнению Шойгу, Россия и КНР должны оказывать поддержку друг другу, в том числе, в вопросах национальной безопасности. Недавно занявший пост министра обороны КНР Ли Шанфу прибыл в Россию 16 апреля с первым зарубежным визитом после назначения на пост. Поездка проходит на фоне западных «вбросов» по поводу поставок китайского оружия Москве, что Пекин официально опровергает.
В ходе визита в Москву Ли Шанфу уже провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидер РФ заявил, что отношения России и Китая хорошо развиваются, в том числе по линии военных. Глава Минобороны КНР уверен, что Россия и Китай продолжают сотрудничество «в интересах развития и процветания всего мира».
Как сообщил ФАН по поводу визита китайского министра военный аналитик, директор Музея истории войск ПВО Юрий Кнутов, сейчас скорее Москва поставляет свои вооружения в КНР, чем наоборот.
«На мой взгляд, Китай даже после этого министерского визита все равно пока не решится передавать России вооружения. На Пекин оказывается сильное и постоянное давление со стороны коллективного Запада, и китайцы совсем не хотят усугублять отношения с США и Евросоюзом, — отметил эксперт. — На днях ЦРУ опубликовало специальный доклад, в котором прямо отмечалось — Китай в основном соблюдает запрет на поставки вооружений России. При этом, безусловно, какие-то поставки товаров двойного назначения в РФ ведутся, но они не столь значимы, с точки зрения американцев».
Если говорить о сотрудничестве двух стран, то оно активно развивается, прежде всего, в военно-информационной сфере, считает Кнутов.
«Я думаю, что это, в первую очередь, постоянный обмен информацией, полученной со спутников. Также это военно-техническое сотрудничество — оно выражается, прежде всего, в поставках Китаю нашего оружия, это системы С-400, военные самолеты, и многое другое. При этом Китай теоретически может нам помочь поставками, прежде всего, дронов различного назначения, либо налаживанием их производства в РФ. Но на полноценные поставки сложных дронов Пекин сейчас все равно не идет, стараясь соблюдать западные санкции. А вот организация их производства в РФ нам бы здорово помогла в ходе военной спецоперации на Украине», — отметил Кнутов.
Еще одна сфера активного сотрудничества — это совместные учения, сообщил он.
«В то время, как глава Минобороны Китая находится в Москве, на Дальнем Востоке у нас начались масштабные учения Тихоокеанского флота. Тем самым, Россия демонстрирует, что всегда готова прийти на помощь союзнику в случае начала военного конфликта с Тайванем. Параллельно китайцы проводят свои учения, вроде бы не пересекающиеся с нашими, — говорит аналитик. — Тем временем, и США начали большие учения совместно с южной Кореей и Японией. То есть, в Тихом океане сейчас развернулась огромная военная кавалькада, и самое главное — чтобы вся эта демонстрация силы не привела стороны к каким-то непредсказуемым последствиям. В любом случае, сейчас потенциальные противники вовсю показывают друг другу свои возможности. И американцы видят, что в случае конфликта на Тайване сила, которая будет им противостоять, будет по-настоящему грозной».
Напомним, 18 апреля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Тихоокеанский флот России сейчас приведен в состояние полной боевой готовности. По словам Шойгу, в учениях Тихоокеанского флота будут задействованы 167 кораблей, включая 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов, а также более 25 тысяч военнослужащих. «Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боеготовность, и с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач», — отчитался Шойгу. По словам министра обороны, флот проводит контрольные стрельбы и тактические учения. Также отрабатываются вопросы взаимодействия различных видов Вооруженных сил РФ.