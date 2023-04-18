Лула рассказал, как Шольц просил бразильское оружие для Украины

Бразилиа, 18 апреля. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался убедить президента Бразилии Лулу да Силву присоединиться к поставкам вооружений на Украину. Об этом бразильский лидер сообщил в интервью одному из телеканалов.
По словам Лулы, глава немецкого правительства просил его продать Германии ракеты, которые Берлин затем намеревался отправить на Украину. Однако президент Бразилии отказался от участия в подобных схемах.
Как отметил глава латиноамериканского государства, это ясно дает понять, что Германия не является «бедной жертвой», на которую постоянно оказывают давление США. Напротив, Берлин играет довольно активную роль в перевооружении Украины и, следовательно, в поддержании военных действий против России.
В минувшее воскресенье Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил с предложением по организации мирных переговоров, которые должна возглавить группа стран, не вовлеченных в конфликт. По его словам, он обсуждал этот вопрос со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.
«Я думаю, мы должны сесть за стол и сказать: "Хватит, давайте начнем говорить", потому что война никогда не приносила и не принесет никакой пользы человечеству», — заявил Лула, который ранее неоднократно критиковал позицию США и Европейского союза за их роль в эскалации конфликта.