Лула рассказал, как Шольц просил бразильское оружие для Украины

В минувшее воскресенье Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил с предложением по организации мирных переговоров, которые должна возглавить группа стран, не вовлеченных в конфликт. По его словам, он обсуждал этот вопрос со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.