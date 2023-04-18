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Лула рассказал, как Шольц просил бразильское оружие для Украины

Весь мир
Лула рассказал, как Шольц просил бразильское оружие для Украины

Бразилиа, 18 апреля. Канцлер Германии Олаф Шольц пытался убедить президента Бразилии Лулу да Силву присоединиться к поставкам вооружений на Украину. Об этом бразильский лидер сообщил в интервью одному из телеканалов.

По словам Лулы, глава немецкого правительства просил его продать Германии ракеты, которые Берлин затем намеревался отправить на Украину. Однако президент Бразилии отказался от участия в подобных схемах.

Как отметил глава латиноамериканского государства, это ясно дает понять, что Германия не является «бедной жертвой», на которую постоянно оказывают давление США. Напротив, Берлин играет довольно активную роль в перевооружении Украины и, следовательно, в поддержании военных действий против России.

Лула рассказал, как Шольц просил бразильское оружие для Украины

В минувшее воскресенье Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил с предложением по организации мирных переговоров, которые должна возглавить группа стран, не вовлеченных в конфликт. По его словам, он обсуждал этот вопрос со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

«Я думаю, мы должны сесть за стол и сказать: "Хватит, давайте начнем говорить", потому что война никогда не приносила и не принесет никакой пользы человечеству», — заявил Лула, который ранее неоднократно критиковал позицию США и Европейского союза за их роль в эскалации конфликта.
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