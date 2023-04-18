Ножи и мачете из фильмов про зомби могут запретить носить в Великобритании

Правительство Великобритании может запретить ношение некоторых опасных видов холодного оружия. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак.
Владение и продажа некоторых видов ножей в настоящее время не запрещена британскими законами. Однако правительство Великобритании намерено вскоре закрыть правовую лазейку.
«Мы полны решимости избавить наши улицы от опасного оружия», — написал Сунак в своем Twitter-аккаунте.
Британцам могут запретить ношение мачете, а также ножей, вдохновленных фильмами про зомби. Кроме того, лицам, уличенным в продаже данных типов лезвий, может грозить до двух лет тюрьмы, пишет The Guardian.
Ранее жители Великобритании потребовали ужесточить проверку данных украинских беженцев. Причиной стали участившиеся случаи мошенничества.