Московский авиационный институт перейдет на дистанционный формат работы в рамках профилактики кори

Согласно информации на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте», удаленная учеба и работа начнутся с 19 апреля и закончатся второго мая. Такой формат распространится лишь на основную территорию института на Волоколамском шоссе, все остальные корпуса будут работать и учиться очно.