Московский авиационный институт перейдет на дистанционный формат работы в рамках профилактики кори

Московский авиационный институт переведет часть студентов и сотрудников на дистанционное обучение. Такие меры предпринимаются для предупреждения распространения кори.
Согласно информации на странице вуза в социальной сети «ВКонтакте», удаленная учеба и работа начнутся с 19 апреля и закончатся второго мая. Такой формат распространится лишь на основную территорию института на Волоколамском шоссе, все остальные корпуса будут работать и учиться очно.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, когда в России может возникнуть эпидемия кори. Как сообщает «Царьград», действенным решением проблемы является вакцинация населения.