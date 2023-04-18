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Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя мыть мясо и рыбу

Общество
Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя мыть мясо и рыбу

Мытье сырых мясных или рыбных продуктов в раковине может вызвать заражение сальмонеллезом. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как сообщает «Радио 1», многие хозяйки, купив мясо или рыбу, стараются сразу их помыть. Однако эти продукты не едят сырыми, и они в любом случае пройдут термическую обработку, поэтому мыть их не нужно, пояснила эксперт.

По словам Соломатиной, помыв зараженный продукт, мы рискуем оставить инфекцию на раковине, в которой после будем мыть овощи, фрукты и посуду. Таким образом, повышается риск заражения, предупредила врач.

А вот овощи и фрукты нужно мыть даже извлеченные из упаковки, так как, чтобы их доставить сохранившимися, используют химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями, способные у людей вызвать отравление, пояснила спикер и добавила, что зелень также следует мыть перед употреблением в пищу или нарезкой в салат.
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