Диетолог Елена Соломатина объяснила, почему нельзя мыть мясо и рыбу

А вот овощи и фрукты нужно мыть даже извлеченные из упаковки, так как, чтобы их доставить сохранившимися, используют химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями, способные у людей вызвать отравление, пояснила спикер и добавила, что зелень также следует мыть перед употреблением в пищу или нарезкой в салат.