Теннисистка Дарья Касаткина не прошла во второй круг турнира серии WTA 500 в Штутгарте

Спортсменка из Испании выиграла оба сета с одинаковым счетом 6:1. На завоевание убедительной победы испанской спортсменке потребовалось всего 70 минут. Во втором круге Бадоса встретится с соотечественницей Кристиной Бучи, пробившуюся в основную сетку состязания через квалификацию.