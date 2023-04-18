Теннисистка Дарья Касаткина не прошла во второй круг турнира серии WTA 500 в Штутгарте

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла испанке Пауле Бадосе в матче первого круга женского профессионального международного турнира серии WTA 500 в Штутгарте. Призовой фонд соревнования составляет более 780 тысяч евро, сообщает РИА Новости.
Спортсменка из Испании выиграла оба сета с одинаковым счетом 6:1. На завоевание убедительной победы испанской спортсменке потребовалось всего 70 минут. Во втором круге Бадоса встретится с соотечественницей Кристиной Бучи, пробившуюся в основную сетку состязания через квалификацию.
Ранее журналисты написали, что Касаткина дошла до полуфинала теннисного турнира премьер-серии WTA в американском городе Чарльстон. Она уступила туниске Онс Жабер.