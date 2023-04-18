Третьеклассники в одной из школ Новосибирска перестали посещать уроки из-за скандальной матери-бизнесвумен

Третьеклассники одной из школ Новосибирска устроили настоящую забастовку и не пришли на уроки. Всему виной травля со стороны мамы их сверстницы из-за неудачного катания девочки на горке, сообщает источник ФАН.
Неприятная история началась еще в 2022 году. Несовершеннолетняя гуляла с другими ребятами и неудачно скатилась с горки, после чего у девочки обнаружили травму спины. Мать пострадавшей — местная бизнесвумен — сначала обвинила во всем одного мальчика, написав на него заявление в полицию. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили, что ребенок ни при чем, а школьница травмировалась сама.
Тогда скандальная предпринимательница стала обвинять учительницу дочери, что та за ней не уследила. Директор образовательного учреждения встала на сторону матери получившей травму школьницы. В итоге сложилась крайне нездоровая ситуация — класс объединился против девочки и ее родственницы.
Родители остальных детей стали требовать перевести катавшуюся с горки в другой класс. Сегодня, 18 апреля, на уроки пришла только зачинщица конфликта — все остальные третьеклассники устроили настоящую забастовку. К проблеме подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко — женщина уже обратилась в Следственный комитет, прокуратуру и МВД, планируя провести с представителями ведомств оперативное совещание.