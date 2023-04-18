Третьеклассники в одной из школ Новосибирска перестали посещать уроки из-за скандальной матери-бизнесвумен

Неприятная история началась еще в 2022 году. Несовершеннолетняя гуляла с другими ребятами и неудачно скатилась с горки, после чего у девочки обнаружили травму спины. Мать пострадавшей — местная бизнесвумен — сначала обвинила во всем одного мальчика, написав на него заявление в полицию. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, правоохранители установили, что ребенок ни при чем, а школьница травмировалась сама.