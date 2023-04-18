Фракция ЕП обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в содействии России из-за запрета на ввоз украинского зерна

Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» уличила Варшаву, Будапешт и Братиславу в якобы помощи РФ из-за введенного этими государствами запрета на ввоз зерна из Украины. Об этом сообщили в распространенном заявлении ЕНП.