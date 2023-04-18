МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае из-за предстоящих сильных дождей

На Кубани ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в регионе с сегодняшнего дня и до 21 апреля ливень, сильный дождь, грозу, град и ветер со скоростью 20-22 метра в секунду. Помимо этого, на юго-западных притоках реки Кубань, на юго-восточной территории региона и на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможно повышение уровня воды до неблагоприятного уровня.
МЧС рекомендует следить за погодной обстановкой в регионе и быть готовым к непредвиденным ситуациям. Жителям необходимо убрать ценные вещи и документы во влагонепроницаемую ткань, при выходе из дома взять с собой деньги, «небольшой запас продуктов питания, воды, медикаменты», а также быть более внимательными при переходе автомобильной дороги.
Ранее стало известно, что жители семи регионов Украины столкнулись с подтоплением своих домов и сельскохозяйственных угодий из-за повышения уровня воды в местных реках.