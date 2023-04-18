МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае из-за предстоящих сильных дождей

Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует в регионе с сегодняшнего дня и до 21 апреля ливень, сильный дождь, грозу, град и ветер со скоростью 20-22 метра в секунду. Помимо этого, на юго-западных притоках реки Кубань, на юго-восточной территории региона и на реках Черноморского побережья от Анапы до Магри возможно повышение уровня воды до неблагоприятного уровня.