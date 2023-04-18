«Венгрию додавят»: политолог дал прогноз по поводу отношений Брюсселя и Будапешта

Венгрия находится в жестких условиях и подчинена диктату. Такую оценку в беседе с ФАН дал политолог-аналитик Данила Гуреев.
Российский посол в Венгрии Евгений Станиславов интервью «Известиям» отметил, что рассмотрение заявки Финляндии на вступление в НАТО сопровождалось давлением на Будапешт со стороны союзников по Североатлантическому альянсу.
«Рассмотрение финской заявки сопровождалось постоянным давлением на Будапешт. Свое неудовольствие “затягиванием” ратификации открыто выражали почти все союзники Венгрии по НАТО, временами прибегая к шантажу и угрозам», — отметил он.
Как подчеркнул наш дипломат, Будапешт обратился к своим союзникам по Альянсу с просьбой уважать венгерский народ и решения избранной им власти.
Несмотря на это, после того, как венгерский парламент все же поддержал присоединение Финляндии к НАТО, власти страны присоединились судебному иску Еврокомиссии против Венгрии, касающемуся национального закона Венгрии о защите детей от ЛГБТ-пропаганды.
«Венгрия — это государство как НАТО, так и Евросоюза, — указывает Гуреев. — Она находится в жестких условиях, свободы поведения у Венгрии нет, рычагов давления на страну у коллективного Брюсселя очень много».
Правда, пока Венгрия представляет собой государство, которое сопротивляется, задает свой собственный национальный вектор, отмечает эксперт.
«Но будем честны и откровенны, Венгрию додавят. Не стоит себя обманывать и не надо думать, что Венгрия будут нашим геополитическим союзником в какой-то перспективе», — резюмирует Данила Гуреев.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его страна намерена поддерживать политический диалог с РФ, но не укреплять связи.