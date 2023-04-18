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Молдавские аграрии призвали ограничить импорт украинского зерна из-за риска банкротства местных фермеров

Экономика
Молдавские аграрии призвали ограничить импорт украинского зерна из-за риска банкротства местных фермеров

Аграрии из Молдавии выдвинули требование об ограничении импорта зерна с территории Украины и выразили солидарность с протестами своих коллег из Болгарии, Польши и Румынии. Об этом пишет ТАСС в своем Telegram-канале.

Молдавские фермеры ранее уже пострадали от засухи и экономического кризиса, не получив от государства поддержки. После этого обвал цен на масличные и зерновые культуры вовсе поставил тысячи хозяйств на грань банкротства.

Накануне появилась информация, что Еврокомиссия планирует провести проверку правомерности отказа Польши и Венгрии от поставок зерна с Украины. Официальный представитель ЕК Мириам Гарсия Феррер напомнила, что страны Евросоюза обязаны проявлять солидарность с киевским режимом. «Царьград» сообщил, что такая мера была принята этими государствами из-за проседания собственной сельскохозяйственной отрасли.
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