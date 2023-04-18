Пьяный дворник сорвал флаг России с поликлиники в Ростове-на-Дону и пытался его сжечь

Правоохранительные органы завели дело в отношении дебошира за надругательство над государственным флагом РФ, сообщает Telegram-канал Baza.
Мужчина залез на крышу поликлиники и снял несколько государственных флагов с фасада здания. Далее он спустился обратно и попытался их поджечь. В этот момент его задержали сотрудники Росгвардии.
Отмечается, что 54-летний дворник был в состоянии алкогольного опьянения и ранее был судим за кражу. Полиция завезла дело о надругательстве над государственным флагом. Россиянина могут посадить на срок до одного года.
Ранее стало известно о задержании мужчины, который сорвал флаг РФ со здания полиции в Нижегородской области. Как сообщает региональное управление МВД России, задержанный мужчина 1988 года рождения ранее был судим. Его задержали за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.