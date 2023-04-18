Юморист Евгений Чебатков исполнил роль тюремного главаря в экшен-сцене фильма «Майор Гром: Игра»

Комик Евгений Чебатков исполнил свою первую роль в кино. Артист сыграл в фильме «Майор Гром: Игра» режиссера Олега Трофима. Об этом сообщает Telegram-канал «Кинопоиск | Ждем».
Чебаткову досталась эпизодическая роль тюремного главаря в экшен-сцене с актерами Тихоном Жизневским и Александром Сетейкиным. Как сообщил сам Чебатков, ему позвонил режиссер Олег Трофим и спросил, не станет ли он бандитом в фильме «Майор Гром: Игра». Комик с радостью согласился.
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