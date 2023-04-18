В Донецке перехватили направляющийся к школе украинский беспилотник со взрывчаткой

В Донецке подавили беспилотник ВСУ со взрывчаткой, который направлялся к школе №57. Для этого российские солдаты применили вооружения радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Как сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК, в городе перехватили два дрона самолетного типа. Их собрали из иностранных деталей и начинили тремя килограммами взрывчатки.
Подавление сигнала с помощью РЭБ помогло не допустить детонацию и смерти множества мирных граждан. В одном из дронов управляющий модуль остался целым. Его передали в Минобороны РФ, чтобы узнать цель направления беспилотников.
Российским военнослужащим ранее удалось сбить БПЛА «Фурия» и «Валькирия», которые принадлежали ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИАМО.