Власти Китая запретили предпринимателям вести торговлю с американскими производителями оружия

Власти КНР внесли американские оружейные компании Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense в список неблагонадежных. Об этом сообщает министерство коммерции Китая.
Причиной торговых ограничений стали поставки Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense оружия Тайваню. Стоит отметить, что китайским предпринимателям запрещено вести экспортную и импортную деятельность с перечисленными фирмами.
Кроме того, Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense не могут участвовать в новых инвестициях в КНР. Также власти Китая аннулируют разрешение на работу, пребывание и вид на жительство старших руководителей двух компаний. Им запретили въезд на территорию страны.
Ранее «Ридус» сообщал, что Китай не станет продавать оружие ни одной из сторон конфликта на Украине. Кроме того, КНР намерен контролировать экспорт товаров двойного назначения.