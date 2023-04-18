Башкирская Гострудинспекция подаст иск к транспортной компании в интересах 40 водителей

Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что трудились водители по договорам гражданско-правового характера. Это осложнило ситуацию, поскольку такие соглашения выпадают из поля регулирования Трудового кодекса, рассказали в пресс-службе ведомства. Но у работников транспортного предприятия в этом документе были указаны режим работы, должность и т.д. Это дает право надеяться на удовлетворение иска в суде, пояснили в Гострудинспекции.