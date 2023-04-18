Башкирская Гострудинспекция подаст иск к транспортной компании в интересах 40 водителей

Иск в интересах 40 водителей ООО «Помощь» намерена подать в Уфимский райсуд Гострудинспекция в Башкортостане. Специалисты попытаются доказать, что соглашения ГПХ, подписанные с сотрудниками, по факту регулировали трудовые отношения.
Как пишет ufa.aif.ru, транспортная компания осуществляла регулярные рейсы из Уфы в Стерлитамак, Ишимбай, Салават и другие н. п. региона. В конце марта в социальных сетях разместили видеообращение работников, которые жаловались на то, что им шесть месяцев не выплачивают зарплату.
Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что трудились водители по договорам гражданско-правового характера. Это осложнило ситуацию, поскольку такие соглашения выпадают из поля регулирования Трудового кодекса, рассказали в пресс-службе ведомства. Но у работников транспортного предприятия в этом документе были указаны режим работы, должность и т.д. Это дает право надеяться на удовлетворение иска в суде, пояснили в Гострудинспекции.