Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала к созданию отвечающей современным реалиям системы образования

Россия должна быстрее двигаться к созданию цельной и отвечающей современным реалиям системы образования. Об этом в диалоге с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Глава Совфеда усомнилась в том, что России следует заимствовать западный опыт в сфере образования. Кравцов отметил, что образовательная система в стране строится на традиционной модели. Закон о единых программах и учебниках для образовательных учреждений уже принят.
«Давайте быстрее двигаться к созданию цельной, правильной, отвечающей реалиям системе образования, которую мы все ждем», — заявила Матвиенко.