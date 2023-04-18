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Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала к созданию отвечающей современным реалиям системы образования

Политика
Глава Совфеда Валентина Матвиенко призвала к созданию отвечающей современным реалиям системы образования

Россия должна быстрее двигаться к созданию цельной и отвечающей современным реалиям системы образования. Об этом в диалоге с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Глава Совфеда усомнилась в том, что России следует заимствовать западный опыт в сфере образования. Кравцов отметил, что образовательная система в стране строится на традиционной модели. Закон о единых программах и учебниках для образовательных учреждений уже принят.

«Давайте быстрее двигаться к созданию цельной, правильной, отвечающей реалиям системе образования, которую мы все ждем», — заявила Матвиенко.

Ранее председатель Совфеда обвинила законодателей в резкой реакции общества на новый закон об электронных повестках, передает «Царьград». По ее мнению, закон следовало лучше разъяснить. Матвиенко также призвала россиян не искать двойного смысла в новом законопроекте.
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