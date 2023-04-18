Силовики разыскивают администратора Telegram-канала с публикациями о подготовке терактов в Казани

Администратор одного из Telegram-каналов пообещал устроить несколько терактов в Казани 19 апреля с использованием огнестрельного оружия. Силовики ищут автора ресурса и проводят проверку по факту размещения в Сети провокационных данных, сообщает источник ФАН.
По его словам, стражи порядка считают публикации неизвестного гражданина фейками. Говоря о тех, кто может стоять за такими «угрозами», в настоящий момент правоохранителями отрабатываются две версии — украинские спецслужбы или некие злоумышленники, решившие пошутить над соотечественниками. Силовики придерживаются мнения, что все это было задумано в целях разжигания паники.
Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении украинских диверсантов, планировавших теракт в Липецке, поступило в военный суд. Злоумышленники намеревались взорвать автостанцию «Сокол».