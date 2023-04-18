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Дочь актера Вадима Волкова развенчала слухи о смерти отца из-за аварии с электросамокатом

Шоу-бизнес
Дочь актера Вадима Волкова развенчала слухи о смерти отца из-за аварии с электросамокатом

Аглая Волкова, дочь 59-летнего российского актера Вадима Волкова, объяснила смерть отца проблемами сердца. Она развенчала слухи, что артист мог умереть в результате ЧП с участием электросамоката, пишет kp.ru.

«Папа умер у себя дома, самокат здесь ни при чем. Он вообще не попадал в ДТП с электросамокатами. Причина смерти? Проблемы с сердцем», — рассказала выпускница Академии художеств имени Ильи Репина.

В Следственном комитете России была версия о том, что смерть актера могла произойти из-за наезда на него молодого человека на электросамокате. Но впоследствии выяснилось, что это не так.

Ранее медиа сообщили, что в России похоронили писателя и кинодраматурга Эдуарда Багирова. Он страдал от цирроза печени, скончавшись от открытого брюшного кровотечения.
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