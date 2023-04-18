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Незаконно возведенные постройки на первой береговой линии в Анапе будут снесены

Общество
Незаконно возведенные постройки на первой береговой линии в Анапе будут снесены

На территории поселка Джемете в черте Анапы, на первой береговой линии, местный предприниматель построил трехэтажное здание гостиницы и подпорную стену. По закону постройки подлежат сносу.

Принадлежащий муниципалитету земельный участок бизнесмен получил в аренду. Позже в нарушение проектно-сметной документации он возвел здесь здание гостиницы и подпорную стену, которая мешала естественному движению барханов, сообщает сетевое издание «Перспектива-ру».

По решению суда трехэтажный объект незавершенного строительства признали самовольной постройкой и обязали собственника снести здание в течение 30 дней. Однако этого сделано не было, поэтому снос выполнит администрация города-курорта. Также решается вопрос о расторжении с предпринимателем договора аренды земельного участка.
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