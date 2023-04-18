Незаконно возведенные постройки на первой береговой линии в Анапе будут снесены

По решению суда трехэтажный объект незавершенного строительства признали самовольной постройкой и обязали собственника снести здание в течение 30 дней. Однако этого сделано не было, поэтому снос выполнит администрация города-курорта. Также решается вопрос о расторжении с предпринимателем договора аренды земельного участка.