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Посол Канады в РФ Элисон Леклер прибыла в МИД по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела России

Политика
Посол Канады в РФ Элисон Леклер прибыла в МИД по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела России

Посол Канады в Москве Элисон Леклер прибыла во внешнеполитическое ведомство РФ по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела государства. Об этом сообщили в МИД страны.

Во вторник, 18 апреля, сообщалось, что послы США, Соединенного Королевства и Канады были вызваны в Министерство иностранных дел России. Соответствующая инициатива предпринята в связи с регулярным вмешательством во внутренние дела государства и деятельностью, которая не соответствуют дипломатическому статусу.

Ранее сообщалось, что Москва может устроить Белому дому настоящий кошмар в случае передачи киевскому режиму активов РФ.
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