Посол Канады в Москве Элисон Леклер прибыла во внешнеполитическое ведомство РФ по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела государства. Об этом сообщили в МИД страны.
Во вторник, 18 апреля, сообщалось, что послы США, Соединенного Королевства и Канады были вызваны в Министерство иностранных дел России. Соответствующая инициатива предпринята в связи с регулярным вмешательством во внутренние дела государства и деятельностью, которая не соответствуют дипломатическому статусу.
Ранее сообщалось, что Москва может устроить Белому дому настоящий кошмар в случае передачи киевскому режиму активов РФ.