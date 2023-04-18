Посол Канады в РФ Элисон Леклер прибыла в МИД по вопросу вмешательства Оттавы во внутренние дела России

Во вторник, 18 апреля, сообщалось, что послы США, Соединенного Королевства и Канады были вызваны в Министерство иностранных дел России. Соответствующая инициатива предпринята в связи с регулярным вмешательством во внутренние дела государства и деятельностью, которая не соответствуют дипломатическому статусу.