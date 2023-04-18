Росгвардия и МЧС Подмосковья провели совместную тренировку

По словам Ветчинникова, сотрудники региональной Росгвардии вместе с подразделением Реутовского пожарно-спасательного гарнизона во время учебной тренировки отработали действия по ликвидации условного возгорания в одном из помещений ГУ Росгвардии по Московской области, сообщает infoce-klin.ru.