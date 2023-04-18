Росгвардия и МЧС Подмосковья провели совместную тренировку

Начальник инспекции пожарной безопасности ГУ Росгвардии по Московской области Игорь Ветчинников рассказал о важном мероприятии.
По словам Ветчинникова, сотрудники региональной Росгвардии вместе с подразделением Реутовского пожарно-спасательного гарнизона во время учебной тренировки отработали действия по ликвидации условного возгорания в одном из помещений ГУ Росгвардии по Московской области, сообщает infoce-klin.ru.
Учения позволили повысить слаженность действий дежурных служб при срабатывании автоматической пожарной сигнализации. Была осуществлена операция по эвакуации личного состава, включая спасение условного пострадавшего при соблюдении всех соответствующих мер безопасности, а также оказание ему первой медицинской помощи.