Экономист: запрет ввоза зерна — «первая ласточка», которая нагадит Украине в будущем

В последние дни украинская агропродукция оказалось в центре международных скандалов. К проблеме продления «зерновой сделки», истекающей 18 мая, добавился запрет на ввоз украинского зерна в целый ряд стран ЕС. Как считает экономист Олег Пендзин, вскоре все страны-соседи Украины запретят импорт продуктов из нее.
Напомним, в середине апреля Польша, а вслед за ней Венгрия и Словакия запретили ввоз зерна и других продуктов с Украины, чтобы защитить свой сельскохозяйственный сектор. В Варшаве, Будапеште и Братиславе утверждают, что эти ограничения — временные, они введены до 30 июня 2023 года. Ранее, в марте, премьер-министры пяти стран Восточной Европы направили письмо в Еврокомиссию с требованием решить проблему дисбаланса на сельхозрынке ЕС из-за наплыва дешевого зерна с Украины.
Ранее из-за временной отмены пошлин на украинские товары в ЕС, фермеры Восточной Европы столкнулись с трудностями в сбыте своей продукции. Это стало причиной протестов польских аграриев в ходе визита президента Украины Зеленского в Польшу. В итоге с 15 апреля польские власти ввели запрет на ввоз в страну украинского зерна и других сельхозтоваров — молока, яиц, овощей, мяса и меда.
В тот же день аналогичные меры приняла Венгрия. По словам министра сельского хозяйства страны Иштвана Надя, «правительство готово отстаивать интересы венгерского фермерского сообщества». Затем премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что его страна также временно останавливает импорт зерна и других продуктов с Украины. На этом фоне Болгария размышляет о введении аналогичных мер, Нидерланды открыто выражают недовольство помощью украинским фермерам, а Румыния готовится к забастовке. 17 апреля переговоры между Киевом и представителями ЕС о сохранении режима благоприятствования для украинской агропродукции закончились провалом.
По мнению экономического эксперта Олега Пендзина, то, что происходит сейчас — лишь «первая ласточка», способная здорово нагадить Украине в ближайшем будущем.
«Запрет на импорт украинского зерна и вообще продуктов ввели уже несколько стран Евросоюза, и это вовсе не случайно. Если открыть Соглашение Украины и ЕС об Ассоциации, подписанное еще в 2014-м, то там легко увидеть квоты на украинскую аграрную продукцию. К примеру, до военной спецоперации РФ, Киеву разрешали завозить в ЕС лишь 3% зерна от своего годового оборота. Тогда свои аграрные квоты Украина выбирала в течение месяца. Все остальное шло с очень высокими таможенными платежами», — напомнил Пендзин.
Это выравнивало украинские цены на зерно, яйца, курятину и т. д. с внутриевропейскими, сообщил он.
«Не секрет, что цены на агропродукцию в ЕС выше украинских, как и доходы самих европейцев. А как же свобода торговли? Увы, дело в том, что в ЕС очень сильное аграрное лобби. Это очень серьезный электоральный слой, особенно в аграрных странах Европы — Польше, Венгрии и Словакии. Эти страны вошли в ЕС не так давно, и у них аграрный бизнес — крупный источник наполнения госбюджета, — указал экономист. — Естественно, у этих стран возникли серьезные разногласия с Брюсселем после снятия любых ограничений на поставку украинской продукции. А Украина является относительно мощной аграрной страной, и ситуация, когда с нее сняли все квоты, сильно ударила по европейским аграриям».
Именно сейчас, весной — самое время, когда европейские фермеры выбрасывают свою продукцию на рынок, и получают солидный доход, продолжил эксперт.
«При этом они активно вкладывают вырученные деньги в новый урожай. Но в момент, когда те же поляки придерживают свое зерно, чтобы побольше заработать, на рынок массово хлынула украинская пшеница. Цена на зерно на внутреннем рынке Польши резко упала, и местные аграрии оказались не конкурентны. Ведь у Украины и размеры больше, и технологии более дешевые, не говоря уже о стоимости труда. Польские фермеры начали протестовать, а за ними — и венгерские. К ним вскоре присоединились и словаки, которые «нашли» в украинском зерне превышение норм пестицидов», — отметил Пендзин.
По его словам, данная проблема более чем серьезна, и Киеву придется вести крайне непростые переговоры именно по аграрному направлению.
«Украина после начала спецоперации РФ получила таможенный и транспортный безвиз с Евросоюзом, и может легко доставлять свои продукты в ЕС. Но это полностью убьет европейский аграрный сектор. Так что не трудно спрогнозировать, что европейские аграрии встанут в жесткую оппозицию этому процессу», — сообщил аналитик.
Раньше у Украины были традиционные рынки, но теперь Россия, Белоруссия и Казахстан в этом плане для Киева безвозвратно потеряны, указал он.
«Украинским аграриям выгоднее торговать с европейцами, чем с азиатами или африканцами. Но проблема в том, что при продаже в ЕС, Украина бьет по польским, венгерским и прочим аграриям, а они молчать не будут. Причем тот же зерновой транзит вовсе не означает, что часть продукции не осядет в итоге в Польше. И местные аграрии это прекрасно понимают. В итоге сейчас импорт украинского зерна и продуктов через Польшу, Венгрию и Словакию запрещен в принципе. Киеву нужно либо искать выход путем переговоров, либо дождаться окончания европейских запретов на ввоз», — заключил аналитик.
Напомним, 18 апреля Социал-демократическая партия Румынии потребовала от правящей коалиции ввести временный запрет на импорт сельхозпродукции из Украины. «Эта мера необходима для защиты румынских фермеров. Ведь «аграрные» компенсации, полученные от Еврокомиссии, не могут покрыть общую стоимость понесенного ими ущерба», — пояснили социал-демократы.Румыния — одна из последних стран ЕС, граничащая с Украиной, которая пока еще не ввела запрет на импорт украинской сельхозпродукции.