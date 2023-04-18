Экономист: запрет ввоза зерна — «первая ласточка», которая нагадит Украине в будущем

Напомним, в середине апреля Польша, а вслед за ней Венгрия и Словакия запретили ввоз зерна и других продуктов с Украины, чтобы защитить свой сельскохозяйственный сектор. В Варшаве, Будапеште и Братиславе утверждают, что эти ограничения — временные, они введены до 30 июня 2023 года. Ранее, в марте, премьер-министры пяти стран Восточной Европы направили письмо в Еврокомиссию с требованием решить проблему дисбаланса на сельхозрынке ЕС из-за наплыва дешевого зерна с Украины.