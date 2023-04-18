Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Правоохранители проверят сведения о факте трудового рабства в Рязани

Происшествия
Правоохранители проверят сведения о факте трудового рабства в Рязани

Работники органов охраны правопорядка зарегистрировали поступившие данные о противозаконном лишении свободы 26-летней девушки с ребенком, которых удерживали в одном из домов Рязани.

Как информирует RZN.info, по заявлению полиции, в скором времени по данной ситуации специалисты проведут основательную проверку. Также правоохранители сообщили, что к ним не поступало заявлений в связи с этим инцидентом.

Отмечается, что девушка, находившаяся в течение нескольких месяцев в трудовом рабстве, не захотела писать заявление в полицейское ведомство. Свое нежелание обращаться к стражам правопорядка она объяснила недоверием к блюстителям закона, поскольку сомневается, что они станут разбираться в ситуации и накажут виновных.
полицейская проверка рязань трудовое рабство
Военкоры ФАН