Правоохранители проверят сведения о факте трудового рабства в Рязани

Отмечается, что девушка, находившаяся в течение нескольких месяцев в трудовом рабстве, не захотела писать заявление в полицейское ведомство. Свое нежелание обращаться к стражам правопорядка она объяснила недоверием к блюстителям закона, поскольку сомневается, что они станут разбираться в ситуации и накажут виновных.