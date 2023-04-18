Правоохранители проверят сведения о факте трудового рабства в Рязани

Работники органов охраны правопорядка зарегистрировали поступившие данные о противозаконном лишении свободы 26-летней девушки с ребенком, которых удерживали в одном из домов Рязани.
Как информирует RZN.info, по заявлению полиции, в скором времени по данной ситуации специалисты проведут основательную проверку. Также правоохранители сообщили, что к ним не поступало заявлений в связи с этим инцидентом.
Отмечается, что девушка, находившаяся в течение нескольких месяцев в трудовом рабстве, не захотела писать заявление в полицейское ведомство. Свое нежелание обращаться к стражам правопорядка она объяснила недоверием к блюстителям закона, поскольку сомневается, что они станут разбираться в ситуации и накажут виновных.