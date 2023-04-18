Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о нарушении США почти всех договоренностей по контролю вооружений

Политика
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о нарушении США почти всех договоренностей по контролю вооружений

Нарушения в области контроля над вооружениями со стороны нескольких государств, включая Россию, отмечают США в докладе Госдепа. О вине Вашингтона в этом вопросе заявил в посол РФ в США Анатолий Антонов.

По мнению эксперта, ответственность за разрушение диалога в данной области лежит на американской стороне, так как она вышла из договоренностей по ПРО, РСМД и открытому небу. Дипломат отметил, что сейчас США также разрушают Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и пропагандируют ненависть к России. Слова Антонова были переданы дипломатической миссией Москвы.

Также США перекладывает ответственность за сброс атомной бомбы на Хиросиму и Нагасаки на СССР. Об этом заявил военный эксперт Игорь Никулин.
США Вооружение оружие россия снв-3
Военкоры ФАН