Председатель СФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой внедрить новую систему оплаты труда учителей

Предложение об изменениях в оплате труда педагогам от Совета Федерации должно поступить президенту России Владимиру Путину в этом году. С таким мнением на заседании выступила председатель Совета Валентина Матвиенко.
По мнению Матвиенко, подобное решение в Год педагога и наставника является правильным и своевременным. Кроме того, председатель СФ отметила, что большая часть молодых учителей меняют место работы именно из-за «низких зарплат в системе школьного образования во многих регионах России».
«Как мы полагаем, это должна быть прозрачная, понятная для самих педагогов система выплат при гарантированной и, хочу это особо подчеркнуть, достойной базовой части оплаты труда», — сказала Матвиенко.
Она напомнила, что в прошлом году Министерство просвещения РФ уже испробовала новую систему оплаты труда в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской, Сахалинской областях и в Республике Мордовия. По ее словам, единое понимание в этом моменте уже достигнуто.
Ранее в Москве за круглым столом ректоры крупнейших педагогических вузов страны встретились с заместителем министра просвещения РФ Татьяной Васильевой. В ходе разговора они обсудили актуальность выбора профессии учителя в 2023 году.