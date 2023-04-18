Председатель СФ Валентина Матвиенко выступила с инициативой внедрить новую систему оплаты труда учителей

Она напомнила, что в прошлом году Министерство просвещения РФ уже испробовала новую систему оплаты труда в Белгородской, Кировской, Нижегородской, Ярославской, Сахалинской областях и в Республике Мордовия. По ее словам, единое понимание в этом моменте уже достигнуто.