СМИ: Катар и ОАЭ готовятся к восстановлению дипломатических отношений

Издание со ссылкой на анонимный источник передает, что соответствующая договоренность была достигнута между Дохой и Абу-Даби в конце марта этого года. Эмираты уже озвучили имя своего посла, Катар же пока не сообщал, кто будет представлять его в ОАЭ. По словам очевидцев, в катарской столице в районе эмиратского посольства начались работы по благоустройству, поскольку помещения и прилегающая к ним территория пришли в запустение за несколько лет.