СМИ: Катар и ОАЭ готовятся к восстановлению дипломатических отношений

Две страны планируют вновь открыть посольства к середине июня.
Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) восстанавливают дипломатические отношения и возобновляют работу посольств, сообщает Reuters.
По информации официальных лиц двух стран, уже предпринимаются меры по скорейшему открытию диппредставительств. Ожидается, что это произойдет к середине июня, в то время как о восстановлении связей государства могут объявить в течение нескольких недель.
Издание со ссылкой на анонимный источник передает, что соответствующая договоренность была достигнута между Дохой и Абу-Даби в конце марта этого года. Эмираты уже озвучили имя своего посла, Катар же пока не сообщал, кто будет представлять его в ОАЭ. По словам очевидцев, в катарской столице в районе эмиратского посольства начались работы по благоустройству, поскольку помещения и прилегающая к ним территория пришли в запустение за несколько лет.
ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ряд других арабских стран разорвали связи с Катаром в 2017 году и ввели блокаду полуострова. Причиной была названа поддержка Дохой терроризма и экстремизма. Официально бойкот был снят в 2021 году. Это ознаменовало оттепель в отношениях со странами региона и восстановление торгового и туристического партнерства, от которого отказался лишь Бахрейн.
После этого началось восстановление и дипломатических связей. Стоит отметить, что Эмираты пошли на примирение одними из последних. Процесс начался в прошлом году после встречи лидеров двух государств. Теперь же, на фоне общей стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, Абу-Даби и Доха наконец официально «закрепили» успех.
В последнее время враждующие и соперничающие страны одного из самых беспокойных регионов планеты взяли курс на нормализацию связей. В частности, многие государства, выступившие против сирийского правительства с началом гражданской войны в республике, теперь возвращаются к сотрудничеству с Дамаском, который к концу этого года может вернуться в состав Лиги арабских государств.
Кроме того, о планах восстановить отношения и возобновить работу посольств заявили Иран и Саудовская Аравия. Это, в свою очередь, подталкивает к прекращению огня и стороны конфликта в Йемене.
Тем не менее далеко не все игроки на политической арене положительно оценивают мирные инициативы на Ближнем Востоке. Например, нормализации отношений стран региона с Ираном и Сирией активно препятствуют США, которые ввели санкции против Тегерана и Дамаска.