Многодетный виноградарь в течение нескольких лет домогался своей малолетней дочери в Крыму

Сотрудники полиции задержали в Крыму 34-летнего виноградаря, подозреваемого в растлении собственной дочери. Мужчина домогался малышки на протяжении почти трех лет, сообщает источник ФАН.
Девочка в присутствии правоохранителей подтвердила, что отец совершал с ней «разные плохие вещи» в течение нескольких лет. Стражи порядка задержали извращенца.
Установлено, что виноградарь уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. За домогательства малолетней дочери в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).