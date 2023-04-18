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Многодетный виноградарь в течение нескольких лет домогался своей малолетней дочери в Крыму

Происшествия
Многодетный виноградарь в течение нескольких лет домогался своей малолетней дочери в Крыму

Сотрудники полиции задержали в Крыму 34-летнего виноградаря, подозреваемого в растлении собственной дочери. Мужчина домогался малышки на протяжении почти трех лет, сообщает источник ФАН.

Девочка в присутствии правоохранителей подтвердила, что отец совершал с ней «разные плохие вещи» в течение нескольких лет. Стражи порядка задержали извращенца.

Установлено, что виноградарь уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство. За домогательства малолетней дочери в отношении мужчины возбудили новое уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).
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