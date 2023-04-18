Первомайскую демонстрацию в Набережных Челнах заменят флешмоб и субботники

По решению Федерации профсоюзов Республики Татарстан, традиционное массовое шествие в честь 1 Мая в этом году проводиться не будет. Праздник весны и труда будет отмечаться различными мероприятиями, в основном, в трудовых коллективах.
В Казани и других городах будут чествоваться трудовые династии. Также будут проведены субботники и мероприятия по благоустройству общественных мест под общим названием «1 Мая», сообщает сетевое издание «Челнинские известия». Будут проведены гуманитарные акции в поддержку участников специальной военной операции.
На «КАМАЗе» будет запущен флешмоб в социальных сетях. Сотрудникам предприятия предложат выложить свои фотографии с первомайских демонстраций прошлых лет. Творческие коллективы подразделений автогиганта готовят онлайн-концерт, который покажут накануне праздника.