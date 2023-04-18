В Пентагоне пожаловались на низкую эффективность корректируемых авиабомб против России

Вашингтон, 18 апреля. «Умные бомбы» JDAM, которые США поставили Киеву, продемонстрировали невысокую эффективность в ходе конфликта на Украине. Об этом со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает издание Politico.
Представители американского военного ведомства отметили, что высокоточное оружие США чаще всего уничтожается российскими системами ПВО, а также сбивается с курса средствами радиоэлектронной борьбы. Вследствие этого планирующие бомбы JDAM продемонстрировали крайне низкую эффективность. Кроме того, были отмечены проблемы со взрывателями, в результате чего часть боеприпасов просто не сдетонировала.
Высокоточные бомбы официально вошли в декабрьский пакет военной помощи США и применяются на фронте в течение нескольких месяцев. Данный вид управляемого оружия может запускаться как с самолетов, так и с земли. Для этого была разработана специальная версия, которая является гибридом планирующей бомбы и ракеты РСЗО HIMARS. Однако частота отказов оружия оказалась выше, чем ожидалось, что не позволило достичь высокой эффективности применения на поле боя.
Как стало известно по результатам слушаний в Объединенном комитете начальников штабов, основная проблема заключается в том, что российская армия подавляет сигнал GPS, который используется для наведения оружия на цель. Американские официальные лица считают, что помехи приводят к тому, что бомбы JDAM и другое оружие США, такое как управляемые ракеты, не попадают в цель.
«Есть опасения, что русские могут глушить сигнал, используемый для наведения JDAM. Вот почему эти боеприпасы работают не так, как ожидалось. Необходимо сравнить, как они используются в других зонах боевых действий», — сказал бывший чиновник Пентагона и отставной офицер ЦРУ Мик Малрой.
Ранее американские управляемые бомбы применялись в конфликтах низкой интенсивности по отношению к технологически неразвитому противнику. В то же время спецоперация на Украине продемонстрировала уязвимость данного вида боеприпасов к работе российских систем РЭБ, что привело к значительному падению эффективности их использования.