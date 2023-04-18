В Пентагоне пожаловались на низкую эффективность корректируемых авиабомб против России

Высокоточные бомбы официально вошли в декабрьский пакет военной помощи США и применяются на фронте в течение нескольких месяцев. Данный вид управляемого оружия может запускаться как с самолетов, так и с земли. Для этого была разработана специальная версия, которая является гибридом планирующей бомбы и ракеты РСЗО HIMARS. Однако частота отказов оружия оказалась выше, чем ожидалось, что не позволило достичь высокой эффективности применения на поле боя.