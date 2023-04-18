Послу Великобритании выразили решительный протест из-за высказываний после приговора журналисту Кара-Мурзе

Министерство иностранных дел РФ выразило решительный протест послу Великобритании Деборе Броннерт из-за заявлений после вынесения приговора журналисту Владимиру Кара-Мурзе✱ (признан на территории РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в ведомстве.
Как отметили в МИД РФ, высказывания посла были недопустимыми, а заявления руководства британского внешнеполитического ведомства — провокационными. Попытку отменить судебное решение публицисту в ведомстве приняли за вмешательство во внутренние дела России. Там добавили, что это демонстрирует нарушение Великобританией принципов дипломатического общения.
«Отдельно акцентировано, что считаем абсолютно неприемлемыми попытки официальных лиц Великобритании поучать Россию в вопросах соблюдения прав человека, тем более что циничное и пренебрежительное отношение Лондона к правочеловеческому досье хорошо известно в мировом сообществе», — приводится на сайте МИД РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также восприняла комментарии как вмешательство, передает РИАМО. Броннерт прибыла в Министерство 18 апреля из-за личных высказываний. Вопросы журналистов посол Великобритании оставила без внимания.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами