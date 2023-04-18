Послу Великобритании выразили решительный протест из-за высказываний после приговора журналисту Кара-Мурзе

Как отметили в МИД РФ, высказывания посла были недопустимыми, а заявления руководства британского внешнеполитического ведомства — провокационными. Попытку отменить судебное решение публицисту в ведомстве приняли за вмешательство во внутренние дела России. Там добавили, что это демонстрирует нарушение Великобританией принципов дипломатического общения.