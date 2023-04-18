Политологи Ордуханян и Мартынов объяснили, почему Латинская Америка может стать полноценной заменой Евросоюза для России

Политологи рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», почему Бразилия и другие страны Латинской Америки заинтересованы в строительстве многополярного мира, отвергающего гегемонию США и коллективного Запада.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Он передал приглашение президента РФ Владимира Путина посетить Петербургский международный экономический форум. Ранее Белый дом США назвал подход Бразилии по российско-украинскому конфликту «глубоко проблематичным». Так Вашингтон отреагировал на слова президента Бразилии о том, что США «поощряют войну».
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян считает, что США сами виноваты в том, что от них отворачивают страны, которых они считали младшими партнерами. По его словам, Вашингтон напрочь игнорирует интересы стран Латинской Америки, считая их чуть ли не своими колониями. Между тем, такие страны, как Бразилия и Аргентина давно выросли в самостоятельных геополититических игроков, о чем они и заявляют, принимая решения, идущие в разрез с курсом США.
«Бразилия недовольна тем, что в отношении нее проводится односторонняя политика со стороны США. Они бы хотели увидеть другие силы, и они их видят, поэтому Бразилия и Латинская Америка в целом заявляет о своей субъектности. Собственно говоря, конец доктрины Монро наступит тогда, когда Латинская Америка заявит о себе, как о субъекте. И вот Бразилия здесь, и, частично, Аргентина, идут впереди всей этой колонны», — рассказал Рафаэль Ордуханян.
США, считает политолог, упустили рычаги влияния на страны Латинской Америки, потому что те обрели самостоятельность в экономической и политической сферах, и фактор США не является определяющим в их жизни. Не понимая это, продолжил эксперт, американские политики продолжают относиться к Бразилии, как к отсталой стране, и этим поведением еще сильнее отталкивают ее от себя.
Типичным примеров подобного поведения политолог считает пренебрежительные заявления, которые звучат из уст официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби. Недавно, например, он обозвал президента Бразилии «попугаем» за то, что он проводит политику в отношении США, близкую Китаю и России.
«Это хороший пример того, против чего борется Латинская Америка: против этого хамства, этого диктата абсолютно бесконтрольного издевательства над ними», — пояснил Рафаэль Ордуханян.
Бразилии, считает политолог, очень импонирует то, как ведет себя Россия — она не только воспринимает эту страну в качестве равной себе, но и хочет развивать ее, а не только выкачивать из нее ресурсы, как поступает Запад. По словам эксперта, предложения России касаются развития гидроэнергетики Бразилии, железнодорожного транспорта, атомной энергетики и других секторов экономики.
«Здесь самое важное, на мой взгляд, эта безвалютная форма сотрудничества, которая предлагается Россией. Стремление к безвалютным расчетам и дедолларизации является ключевым фактором, потому что все остальные смотрят на Бразилию как на источник выкачивания средств», — отметил Рафаэль Ордуханян.
Бразилия, со своей стороны, может предложить России многое, продолжил политолог. Например, принять участие в развитии российского гражданского самолетостроения. По словам эксперта, Бразилия успешно конкурирует с ведущими мировыми авиастроительными концернами, занимая четвертое место после «Боинга», «Аэрбаса» и канадского «Имбайра», и может помочь своими технологиями при строительстве дальнемагистральных и среднемагистральных самолетов.
Заведующий кафедрой международных отношений МГИМО Борис Мартынов согласен с мнением коллеги. По его словам, Бразилия давно проводит независимый курс на международной арене, потому что осознает свои силы восходящей великой державы с седьмой экономикой мира. Торговый оборот Бразилии с США неуклонно снижается, и теперь ее основными торговыми партнерами являются Китай и другие латиноамериканские страны.
«С 2010 года Китай является главным внешнеторговым партнером Бразилии. Мы видим, как Латинская Америка все дальше и дальше отдаляется от Соединенных Штатов в торгово-экономическом и финансовом, теперь уже можно добавить, плане», — рассказал Борис Мартынов.
Бразилия, как и Латинская Америка в целом, по слова эксперта, сейчас более независима в своей внешней политике от США, чем Великобритания, Франция, Германия или Япония. И это обстоятельство, считает он, создает для России прекрасные возможности для переориентирования своих внешнеторговых связей с Запада не только на восток, но и на Латинскую Америку. В частности, Россия может предложить странам Центральной и Южной Америки равноправное сотрудничество, не ограниченное никакими предварительными условиями.
«Мы не собираемся их политически нагибать ради каких-то экономических выгод, как это сделали Соединенные Штаты. А наше сотрудничество может развиваться практически по всем линиям: это и сельское хозяйство, и современные технологии, и аэрокосмическая отрасль, и военно-техническое сотрудничество. То есть, здесь трудно назвать отрасль, где наши интересы не были бы как-то взаимно обусловлены», — заявил Борис Мартынов.
Латинская Америка, по его словам, заинтересована в поставках российских удобрений, нефти и газа, продукции сельского хозяйства, например, пшеницы, а также в технологическом сотрудничестве, инвестициях и строительстве совместных предприятий.
«Там есть богатый выбор, нужно только заниматься этим», — отметил заведующий кафедрой международных отношений МГИМО.
Особенностью данного региона, по словам эксперта, является то, что ни одна из стран Латинской Америки не относится к числу недружественных для России государств. Большинство из них занимают конструктивную или нейтральную позицию. Кроме того, все страны региона придерживаются нашей линии на построение многополярного мира при главенстве ООН и с опорой на международное право. Это создает для России хорошие перспективны не только в плане торгово-экономического сотрудничества, но и политико-дипломатического. И визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку эксперт расценивает как движение в этом направлении.
Ранее президент Бразилии Лула да Силва предложил создать аналог G20 для обсуждения ситуации на Украине.