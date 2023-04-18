Политологи Ордуханян и Мартынов объяснили, почему Латинская Америка может стать полноценной заменой Евросоюза для России

Особенностью данного региона, по словам эксперта, является то, что ни одна из стран Латинской Америки не относится к числу недружественных для России государств. Большинство из них занимают конструктивную или нейтральную позицию. Кроме того, все страны региона придерживаются нашей линии на построение многополярного мира при главенстве ООН и с опорой на международное право. Это создает для России хорошие перспективны не только в плане торгово-экономического сотрудничества, но и политико-дипломатического. И визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Латинскую Америку эксперт расценивает как движение в этом направлении.