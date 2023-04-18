Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полковник ДНР Эдуард Басурин указал на растущее недовольство в США из-за огромных трат на помощь Киеву

Политика
Полковник ДНР Эдуард Басурин указал на растущее недовольство в США из-за огромных трат на помощь Киеву

Граждане Соединенных Штатов Америки крайне недовольны политикой своего государства касательно помощи киевскому режиму. Соответствующей информацией поделился полковник ДНР Эдуард Басурин.

Согласно материалу информационного агентства SM.News, финансовая помощь Вашингтона лишь усугубляет ситуацию в зоне вооруженного противостояния Москвы и Киева. Белый дом всеми силами способствует эскалации украинского конфликта, с уверенностью указал Басурин.

«Недоумевает и Дональд Трамп-младший, не понимая какой интерес может быть у американцев по отношению к Украине», — отметил он.

Недовольство жителей США риторикой властей и игнорированием внутренних проблем государства растет все быстрее, резюмировал полковник ДНР.
украинский кризис материальная помощь финансовая помощь Украине днр США Украина СВО
Военкоры ФАН