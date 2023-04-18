Граждане Соединенных Штатов Америки крайне недовольны политикой своего государства касательно помощи киевскому режиму. Соответствующей информацией поделился полковник ДНР Эдуард Басурин.
Согласно материалу информационного агентства SM.News, финансовая помощь Вашингтона лишь усугубляет ситуацию в зоне вооруженного противостояния Москвы и Киева. Белый дом всеми силами способствует эскалации украинского конфликта, с уверенностью указал Басурин.
«Недоумевает и Дональд Трамп-младший, не понимая какой интерес может быть у американцев по отношению к Украине», — отметил он.
Недовольство жителей США риторикой властей и игнорированием внутренних проблем государства растет все быстрее, резюмировал полковник ДНР.