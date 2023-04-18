Согласно материалу информационного агентства SM.News, финансовая помощь Вашингтона лишь усугубляет ситуацию в зоне вооруженного противостояния Москвы и Киева. Белый дом всеми силами способствует эскалации украинского конфликта, с уверенностью указал Басурин.